Kulelerin savaşı

Defansif olarak bire bir mücadelelerde ligin en iyi takımı durumunda olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakip savunmaları yıpratan ve hava toplarında da etkili olan golcüsü Wout Weghorst'u Brezilyalı stoperi ile durduracak.Teknik direktör90 dakika adam adama oynaması yönünde. Böylece Hollandalı forvete nefes aldırılmayacak, hava topu şansı verilmeyecek. Ayrıca sezon başından bu yana duran toplarda etkili olan rakibi durdurma konusunda da Gustavo Henrique ile Attila Szalai özel olarak uyarıldı.Beşiktaş ile 7 lig maçında 617 dakika görev yaptı. 30 yaşındaki forvet 3 gol atarken, 4 de asistle toplam 7 gole katkı verdi. Fenerbahçe'nin 10 resmi maçında 752 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki stoper, 2 gollük performans ortaya koydu.