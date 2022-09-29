Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kulelerin savaşı
Giriş Tarihi: 29.9.2022

Kulelerin savaşı

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kulelerin savaşı

Güçlü fiziği ile ön plana çıkan Wout Weghorst’a, Gustavo Henrique ile duvar olacak sarı-lacivertliler, böylece rakibinin hava toplarındaki üstünlüğünü de bitirmeyi planlıyor

Defansif olarak bire bir mücadelelerde ligin en iyi takımı durumunda olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakip savunmaları yıpratan ve hava toplarında da etkili olan golcüsü Wout Weghorst'u Brezilyalı stoperi ile durduracak. 1.97'lik dev santrforu, güçlü fiziğiyle ön plana çıkan 1.96'lık Gustavo Henrique marke edecek. Teknik direktör Jorge Jesus'un tecrübeli oyuncusuna verdiği talimat, 90 dakika adam adama oynaması yönünde. Böylece Hollandalı forvete nefes aldırılmayacak, hava topu şansı verilmeyecek. Ayrıca sezon başından bu yana duran toplarda etkili olan rakibi durdurma konusunda da Gustavo Henrique ile Attila Szalai özel olarak uyarıldı.



NE YAPTILAR?
Beşiktaş ile 7 lig maçında 617 dakika görev yaptı. 30 yaşındaki forvet 3 gol atarken, 4 de asistle toplam 7 gole katkı verdi. Fenerbahçe'nin 10 resmi maçında 752 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki stoper, 2 gollük performans ortaya koydu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren 2 detayı açıkladı
SON DAKİKA: Milli Güvenlik Kurulu sona erdi! Yunanistan ve ABD'ye net mesaj
Ziraat Bankası emekli promosyonu yattı mı, ne zaman, hangi tarihte yatacak? SSK ve Bağ-Kur 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan'dan 2023 asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mesajı
SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan CHP'nin 'tutuklu gazeteci' raporuna tepki: CHP milli güvenlik sorunudur!
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası şimdi de orta gelir grubu konut kampanyası geliyor!
Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…
Can Ataklı'dan 'HDP'nin olduğu yerde olmayız' diyen Meral Akşener'e küfürlü tepki: E s..tir git o zaman...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kulelerin savaşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA