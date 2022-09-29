Son dakika: Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisinde yok

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde oynamayacak. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor.