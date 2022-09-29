Son dakika: İstanbul Valiliği resmen açıkladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde deplasman seyircisi olmayacak

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."