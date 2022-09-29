Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İstanbul Valiliği resmen açıkladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde deplasman seyircisi olmayacak
Giriş Tarihi: 29.9.2022 10:51 Son Güncelleme: 29.9.2022 11:31

Son dakika: İstanbul Valiliği resmen açıkladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde deplasman seyircisi olmayacak

Son dakika: İstanbul Valiliği resmen açıkladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde deplasman seyircisi olmayacak

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

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Son dakika: İstanbul Valiliği resmen açıkladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde deplasman seyircisi olmayacak
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