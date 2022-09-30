Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu ile 4x4’lük imza

Yaz transfer döneminde Avrupa hayali kuran ancak resmi teklif gelmediği için bu arzusu gerçekleşmeyen Ersin Destanoğlu, sezona çok kötü bir performansla başlamış ve taraftarın da tepkisinden nasibini almıştı.

21 yaşındaki kalecinin sahaya odaklanmasını ve konsantrasyonunu toparlamasını isteyen yönetim, sözleşme pazarlıklarını tamamladı. Altyapıdan yetiştiği siyah-beyazlı kulüpten aylık 15 bin TL kazanan milli oyuncu, takımına 4 yıllık imza atacak.

Yapılan görüşmelerde 12 milyon TL yıllık garanti ücret üzerinde yoğunlaşılırken taraflar, 13 milyon TL'ye anlaşmaya son noktayı koydu. Bu kazançla birlikte genç eldiven, takımın en çok kazanan yerli oyuncusu konumuna yükselecek.