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Giriş Tarihi: 30.9.2022 08:41 Son Güncelleme: 30.9.2022 08:47

Juan Mata genç ismin gönlünü aldı! "Bu formayı saklayacağım"

MEHMET ÖZCAN
Juan Mata genç ismin gönlünü aldı! Bu formayı saklayacağım

Galatasaray'ın altyapındaki gençlerden Eren Paşahan, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçından sonra İspanyol yıldız Juan Mata'nın yanına gidip formasını istedi. Tecrübeli futbolcu ise ilk formasını saklayacağını söyleyip sonraki karşılaşma için söz verdi. İşte tüm detaylar...

13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın en kariyerli ismi olan Juan Mata, takım arkadaşlarına örnek oluyor. İspanya ile Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşayan, kariyerini uzun yıllar Chelsea ve Manchester United'da geçiren Mata, İstanbul'a gelir gelmez sarı-kırmızılı kulübün tarihini incelemeye başladı. Galatasaray'dan etkilenen 34 yaşındaki İspanyol yıldız, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez giydiği parçalı formayı koleksiyonuna ekledi.

GÖNLÜNÜ VE SAYGISINI KAZANDI

Altyapıdaki gençlerden Eren Pa- şahan, İstanbulspor karşılaşmasından sonra saha içinde Mata'dan hatıra olarak formasını istedi. Deneyimli oyuncu, "Galatasaray'da giydiğim ilk formam benim için çok değerli. Bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Adana Demirspor maçındaki formamı sana hediye edeceğim, sözüm olsun" diyerek genç oyuncunun hem gönlünü aldı hem de saygısını kazandı.

KEŞKE BİRLİKTE OYNASAYDIK!

Juan Mata, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada transferinin çok hızlı geliştiğini belirterek şunları söyledi: "Kariyerimin bu bölümünde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya şampiyonluk için geldim. Okan Buruk çok büyük bir insan. Bizimle yaptığı antrenmanlarda kalitesini gösteriyor. Birlikte oynayabilsek şanslı olurduk. Kerem ve Yunus kanatlarda bize çok yardımcı olacak isimler. Onlar için süreklilik önemli."

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Juan Mata genç ismin gönlünü aldı! "Bu formayı saklayacağım"
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