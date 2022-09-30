Nkunku, Chelsea için gizlice sağlık kontrolüne girdi

Fransız forvet Nkunku'nun bir sonraki adresi Premier Lig olabilir. Bild'in haberine göre; 24 yaşındaki oyuncu yaz aylarında Chelsea için gizli bir şekilde sağlık kontrolüne girdi.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; oyuncunun 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ödenerek transferin gelecek yaz gerçekleştirilmesi planlanıyor. Chelsea'nin daha önce de forvet oyuncusuna ilgisi olmasına rağmen; RB Leipzig genç oyuncusunu satmak istememişti.

Gelecek sezon Benjamin Sesko'yu Salzburg'dan takıma dahil etmesi beklenen Leipzig'in bu kez Nkunku'ya çıkış izni verebileceği konuşuluyor. Fransız forvet, bu sezon RB Leipzig adına çıktığı 11 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.