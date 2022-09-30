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Giriş Tarihi: 30.9.2022 15:55

PSG'den Messi'ye 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi!

PSG’den Messi’ye 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi!

PSG, kontratı sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'ye 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif edecek. Messi'nin yıllık ücretinde değişim yapmayı düşünmeyen yönetimin, oyuncuya şu an kazandığı yıllık 30 milyon Euro'luk teklifi yenileyeceği iddia edildi.

Lionel Messi'nin Fransız ekibi Paris Saint-Germain'deki geleceği merak ediliyor. Onze Mundial'de yer alan habere göre; PSG yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuya şimdiden yeni bir sözleşme için teklif hazırlıyor.

Fransız ekibinden Lionel Messi'ye 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi gelecek. Messi'nin yıllık ücretinde değişim yapmayı düşünmeyen yönetimin, oyuncuya şu an kazandığı yıllık 30 milyon Euro'luk teklifi yenileyeceği iddia edildi. Barcelona'nın yeniden takıma döndürme hayalleri kurduğu Messi için, PSG yönetimi de elini çabuk tutmak istiyor.


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PSG'den Messi'ye 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi!
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