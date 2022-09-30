Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu imzayı atıyor! Takımın lideri olacak...
Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:30

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu imzayı atıyor! Takımın lideri olacak...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu imzayı atıyor! Takımın lideri olacak...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Aylık 15 bin TL’ye oynayan Ersin Destanoğlu 4 yıllık anlaşma sonrasında yıllık 13 milyon TL alacak. 21 yaşındaki kaleci, bu imzayla birlikte takımın en çok kazanan yerli oyuncusu olacak.

Yaz transfer döneminde Avrupa hayali kuran ancak resmi teklif gelmediği için bu arzusu gerçekleşmeyen Ersin Destanoğlu, sezona çok kötü bir performansla başlamış ve taraftarın da tepkisinden nasibini almıştı.

21 yaşındaki kalecinin sahaya odaklanmasını ve konsantrasyonunu toparlamasını isteyen yönetim, sözleşme pazarlıklarını tamamladı. Altyapıdan yetiştiği siyah-beyazlı kulüpten aylık 15 bin TL kazanan milli oyuncu, takımına 4 yıllık imza atacak.

Yapılan görüşmelerde 12 milyon TL yıllık garanti ücret üzerinde yoğunlaşılırken taraflar, 13 milyon TL'ye anlaşmaya son noktayı koydu. Bu kazançla birlikte genç eldiven, takımın en çok kazanan yerli oyuncusu konumuna yükselecek.


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı: Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu imzayı atıyor! Takımın lideri olacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA