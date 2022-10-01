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Giriş Tarihi: 1.10.2022 19:30

Köln, geriden gelip Borussia Dortmund'u mağlup etti

AA
Köln, geriden gelip Borussia Dortmund’u mağlup etti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Köln’e 3-2 yenildi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 8. haftasında Köln'e karşı Rhein Energie Stadı'nda oynadığı karşılaşmada ilk yarıyı 31. dakikada Julian Brandt'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Köln 53. dakikada Florian Kainz, 56. dakikada Steffen Tigges ve 71. dakikada Djan Ljubicic'in golleriyle 3-1 üstünlük yakaladı.

Borussia Dortmund, 78. dakikada rakip oyuncu Benno Schmitz'in kendi kalesine attığı golle durumu 3-2 yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Köln karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund'da ilk 11'de başlayan milli futbolcu Salih Özcan 70 dakika sahada kaldı. Borussia Dortmund 15 puanda kalırken, Köln puanını 13'e çıkardı.

LİDER UNION BERLİN İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bundesliga'da lider durumda bulunan Union Berlin deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 2-0 yenildi. Eintracht Frankfurt'un golleri 12. dakikada Mario Götze ve 42. dakikada Jesper Linsström'den geldi.

Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan Union Berlin'in 17 puanı bulunuyor. Eintracht Frankfurt ise puanını 14'e yükseltti. Bundesliga'da günün diğer karşılaşmalarında Leipzig sahasında Bochum'u 4-0 yenerken, Freiburg ise konuk ettiği Mainz'i 2-1 yendi. Wolfsburg da evinde Stuttgart'ı 3-2 mağlup etti.

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Köln, geriden gelip Borussia Dortmund'u mağlup etti
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