Prim iddiası utanç verici!

Lille'den sezon başında ayrılarak Fortuna Sittard'ın yolunu tutan ve 3 ayda Hollanda Ligi'nde en çok konuşulan isimlerden biri olan Burak Yılmaz, ESPN Hollanda'ya açıklamalar yaptı. Hollanda'da oynama sebebini, "Hollanda'yı çok şey öğrenmek için seçtim.Antrenör olma hevesim var ve bubakış açısıyla geldim" diyen golcü futbolcu, görevinden ayrılan teknik direktör Sjors Ultee ile sorunlar yaşadığı iddialarına ise, "Ayrılığı tamamen yönetimtarafından alınmış bir karar. Sonuçtaben burada sadece bir oyuncuyum.Benimle ilgisi olmayan ve futbolda olanbir karardır. Ancak 3 maçta 10 gol yedik,üçünü de kaybettik. Bu istatistik karardakesinlikle rol oynamıştır" yanıtını verdi.
OTOBÜSTE TARTIŞMA OLAYI YÜZDE 100 DOĞRU AMA KÖTÜ SÖZ YOK
Hakkındaki Ultee'yle tartışma iddialarının yanı sıra takıma cebinden prim verdiği söylentilerine de cevap veren 37 yaşındaki oyuncu, "Bu iddialara çoküzüldüm. Primden bile bahsettiler, buda çok utanç verici. Kendi cebimdenmi? Bu başkana karşı, teknik direktörekarşı da ayıp ve çok utanç verici. Keşkeböyle hikâyeler uydurulmasaydı ve kesinliklesöyleyebilirim ki bu her iki iddiada yalandır. Ama bir tartışma olayıvar otobüste, o doğru. Yüzde yüz doğru.Fakat o insanların kafasındaki gibibir saygısızlık ortamında birbirimizekötü sözler söylediğimiz bir olay olmadı.Karşılıklı olarak sesler biraz yükseldi.Bunlar normal şeylerdir futbolda" ifadelerini kullandı.
ASLA DEĞİŞMEM
Sahada kazanmak için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğini söyleyen Burak Yılmaz, "Hiçbir zaman değişmeyeceğim. 16 yaşında neysem 37 yaşında da oyum. Sahada her zaman agresif, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan biri olacağım. Ama saha dışında ben bir babayım, iki kızım var, sakinim" dedi.