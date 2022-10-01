Prim iddiası utanç verici!

Lille'den sezon başında ayrılarak Fortuna Sittard'ın yolunu tutan ve 3 ayda Hollanda Ligi'nde en çok konuşulan isimlerden biri olan Burak Yılmaz, ESPN Hollanda'ya açıklamalar yaptı. Hollanda'da oynama sebebini,diyen golcü futbolcu, görevinden ayrılan teknik direktör Sjors Ultee ile sorunlar yaşadığı iddialarına ise,yanıtını verdi.Hakkındaki Ultee'yle tartışma iddialarının yanı sıra takıma cebinden prim verdiği söylentilerine de cevap veren 37 yaşındaki oyuncu,ifadelerini kullandı.Sahada kazanmak için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğini söyleyen Burak Yılmaz, "Hiçbir zaman değişmeyeceğim. 16 yaşında neysem 37 yaşında da oyum. Sahada her zaman agresif, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan biri olacağım. Ama saha dışında ben bir babayım, iki kızım var, sakinim" dedi.