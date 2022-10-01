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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Prim iddiası utanç verici!

Prim iddiası utanç verici!

Hollanda basınına konuşan Burak Yılmaz, Sjors Ultee’yle yaşadığı tartışma ve takıma cebinden prim verdiği yönündeki söylentilere açıklık getirdi

Lille'den sezon başında ayrılarak Fortuna Sittard'ın yolunu tutan ve 3 ayda Hollanda Ligi'nde en çok konuşulan isimlerden biri olan Burak Yılmaz, ESPN Hollanda'ya açıklamalar yaptı. Hollanda'da oynama sebebini, "Hollanda'yı çok şey öğrenmek için seçtim. Antrenör olma hevesim var ve bu bakış açısıyla geldim" diyen golcü futbolcu, görevinden ayrılan teknik direktör Sjors Ultee ile sorunlar yaşadığı iddialarına ise, "Ayrılığı tamamen yönetim tarafından alınmış bir karar. Sonuçta ben burada sadece bir oyuncuyum. Benimle ilgisi olmayan ve futbolda olan bir karardır. Ancak 3 maçta 10 gol yedik, üçünü de kaybettik. Bu istatistik kararda kesinlikle rol oynamıştır" yanıtını verdi.

OTOBÜSTE TARTIŞMA OLAYI YÜZDE 100 DOĞRU AMA KÖTÜ SÖZ YOK
Hakkındaki Ultee'yle tartışma iddialarının yanı sıra takıma cebinden prim verdiği söylentilerine de cevap veren 37 yaşındaki oyuncu, "Bu iddialara çok üzüldüm. Primden bile bahsettiler, bu da çok utanç verici. Kendi cebimden mi? Bu başkana karşı, teknik direktöre karşı da ayıp ve çok utanç verici. Keşke böyle hikâyeler uydurulmasaydı ve kesinlikle söyleyebilirim ki bu her iki iddia da yalandır. Ama bir tartışma olayı var otobüste, o doğru. Yüzde yüz doğru. Fakat o insanların kafasındaki gibi bir saygısızlık ortamında birbirimize kötü sözler söylediğimiz bir olay olmadı. Karşılıklı olarak sesler biraz yükseldi. Bunlar normal şeylerdir futbolda" ifadelerini kullandı.

ASLA DEĞİŞMEM
Sahada kazanmak için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğini söyleyen Burak Yılmaz, "Hiçbir zaman değişmeyeceğim. 16 yaşında neysem 37 yaşında da oyum. Sahada her zaman agresif, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan biri olacağım. Ama saha dışında ben bir babayım, iki kızım var, sakinim" dedi.

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Prim iddiası utanç verici!
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