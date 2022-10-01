Son dakika: Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzatıldı

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandı. Sözleşmenin süresi ve genç kalecinin yıllık ücreti ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı.

Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler" ifadeleri kullanıldı.

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