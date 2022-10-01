Son dakika: Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor’a konuk oluyor! Liderlik maçında ilk 11’ler belli oluyor…

Son dakika… Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Adana Demirspor:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midstjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu performansının karşılığında 16 puan elde eden Galatasaray, haftaya averajla ikinci girdi.
Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol bulabildi.