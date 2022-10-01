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Giriş Tarihi: 1.10.2022 18:51 Son Güncelleme: 1.10.2022 18:53

Son dakika: Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor’a konuk oluyor! Liderlik maçında ilk 11’ler belli oluyor…

Son dakika: Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor’a konuk oluyor! Liderlik maçında ilk 11’ler belli oluyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig’de milli aranın ardından günün en dikkat çeken maçı Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Liderlik için sahaya çıkacak olan iki zorlu rakip, saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler’in yöneteceği karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Adana Demirspor:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midstjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu performansının karşılığında 16 puan elde eden Galatasaray, haftaya averajla ikinci girdi.

Galatasaray ile aynı puanı toplayan Adana temsilcisi ise liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 36 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol bulabildi.

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Son dakika: Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor’a konuk oluyor! Liderlik maçında ilk 11’ler belli oluyor…
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