Trabzonspor seri için sahada

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirerek, "Moralimiz, enerjimiz yüksek ve bunların tamamını daha da artırmak bizim elimizde. Kayserispor evinde çok iyi mücadele eden bir takım ancak bizim de bu maçı kazanacak gücümüz fazlasıyla var" diye konuştu.