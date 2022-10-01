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Giriş Tarihi: 1.10.2022 11:18 Son Güncelleme: 1.10.2022 11:20

Trabzonspor seri için sahada

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor seri için sahada

Trabzonspor, ekim ayı içinde oynayacağı 4 lig maçında 12 puan hedefi koyarken ilk adımı Kayseri deplasmanında atmak istiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, Kayseri deplasmanı ile birlikte seri galibiyetlere de başlamak için sahada. Kasım ayında Dünya Kupası için verilecek araya kadar oynanacak maçları kazanarak adını zirveye yazdırmak isteyen Abdullah Avcı ve ekibi, bunun ilk adımı olarak da bugün 17.00'deki mücadeleyi görüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirerek, "Moralimiz, enerjimiz yüksek ve bunların tamamını daha da artırmak bizim elimizde. Kayserispor evinde çok iyi mücadele eden bir takım ancak bizim de bu maçı kazanacak gücümüz fazlasıyla var" diye konuştu.

SAĞDA ÖMÜR ZAMANI
Edin Visca'nın yokluğunda, Djaniny'nin sakatlığı nedeniyle Abdullah Avcı, son kararını Abdülkadir Ömür'den yana kullandı. Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir arasında seçim yapan deneyimli hoca, sağ kanatta bu isme şans tanıyacak. Son idmanda sakatlanan Gbamin kadroya alınmadı.

AVCI'NIN HİÇ ŞAKASI YOK!
Bordo-mavililer, Kayseri karşısında son 10 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi. En son Mayıs 2017'de rakibine 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, sonrasında 3 beraberlik ve 7 galibiyet aldı. Abdullah Avcı, Kayserispor'a rakip olduğu son 13 lig maçında da kaybetmedi. Deneyimli teknik adam, sarıkırmızılı kulübe karşı 9 galibiyet ve 4 beraberlik ile yola devam ediyor.

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Trabzonspor seri için sahada
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