Başakşehir zirvede Ankaragücü zorda

Emre Belözoğlu yönetiminde fırtına gibi esen Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 yenip namağlup unvanını sürdürdü. Başakşehir,'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, 55'teile eşitliği yakaladı. 83'te, İstanbul ekibini galibiyete taşıdı: 2-1.Ankaragücü ise 4 puanda kaldı.Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Her iki takım iyi mücadele etti. Ancak özellikle son iki hafta sezon başının biraz gerisindeyiz. Bunu düzeltmek için çalışacağız.Oyuna giren futbolcularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Süper Lig'de ve Avrupa sahnesinde toplam 15 maça çıkan Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir, yenilgi yüzü görmedi.