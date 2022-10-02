Başakşehir zirvede Ankaragücü zorda

Turuncu-lacivertliler, Ankaragücü’nü deplasmanda yıkıp namağlup unvanını sürdürdü. Okaka ve Deniz’le 3 puanı kapan Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
Emre Belözoğlu yönetiminde fırtına gibi esen Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 yenip namağlup unvanını sürdürdü. Başakşehir, Okaka'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, 55'te TolgaCiğerci ile eşitliği yakaladı. 83'te Deniz Türüç, İstanbul ekibini galibiyete taşıdı: 2-1. Bu sezon ligdekalesinde ilk kez gol görenBaşakşehir puanını 17'yeyükseltip maç fazlasıylazirveye çıktı. Ankaragücü ise 4 puanda kaldı.
BELÖZOĞLU: İYİ DEĞİLİZ!
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Her iki takım iyi mücadele etti. Ancak özellikle son iki hafta sezon başının biraz gerisindeyiz. Bunu düzeltmek için çalışacağız. Kazanmak güzelama kazanırken de doğrularıkonuşmak ve hatalarımızdanders çıkarmamızgerekiyor. Oyuna giren futbolcularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Süper Lig'de ve Avrupa sahnesinde toplam 15 maça çıkan Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir, yenilgi yüzü görmedi.