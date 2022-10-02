Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir zirvede Ankaragücü zorda
Giriş Tarihi: 2.10.2022

Başakşehir zirvede Ankaragücü zorda

Başakşehir zirvede Ankaragücü zorda

Turuncu-lacivertliler, Ankaragücü’nü deplasmanda yıkıp namağlup unvanını sürdürdü. Okaka ve Deniz’le 3 puanı kapan Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Emre Belözoğlu yönetiminde fırtına gibi esen Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 yenip namağlup unvanını sürdürdü. Başakşehir, Okaka'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, 55'te Tolga Ciğerci ile eşitliği yakaladı. 83'te Deniz Türüç, İstanbul ekibini galibiyete taşıdı: 2-1. Bu sezon ligde kalesinde ilk kez gol gören Başakşehir puanını 17'ye yükseltip maç fazlasıyla zirveye çıktı. Ankaragücü ise 4 puanda kaldı.

BELÖZOĞLU: İYİ DEĞİLİZ!
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Her iki takım iyi mücadele etti. Ancak özellikle son iki hafta sezon başının biraz gerisindeyiz. Bunu düzeltmek için çalışacağız. Kazanmak güzel ama kazanırken de doğruları konuşmak ve hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Oyuna giren futbolcularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

15
Süper Lig'de ve Avrupa sahnesinde toplam 15 maça çıkan Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir, yenilgi yüzü görmedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
MOTORİN BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, motorin, mazot benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?
Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
Ünlü borsacının cinsel taciz davasında flaş gelişme! Asıl şantajcı genç kadın çıktı
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor?
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
Politico'dan Başkan Erdoğan övgüsü! Sadece Türkiye başardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir zirvede Ankaragücü zorda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA