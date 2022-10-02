Muslera Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, dün sarı-kırmızılı formayla 429. maçına çıktı. 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, Cimbom'un efsane kadrosunda yer alan ve Aslan'la 428 karşılaşmaya çıkanbeşinci sıraya yükseldi. Bülent Korkmaz'ın 588 maçla zirvede olduğu listede 479 karşılaşmaya çıkan Sabri Sarıoğlu 4. sırada yer alıyor. Galatasaray'la 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Fernando Muslera'nın eski takım arkadaşı Sabri'yi de geçme ihtimali bulunuyor. 2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray formasını giyen Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig'de aynı takımda enMuslera'nın, sarı-kırmızılı takımla kazandığı kupa sayısı ise 15.Muslera, Adana Demirspor maçında rakibin iki isabetli şutunu da çıkararak yüzde yüzlük başarı oranı ile oynadı.