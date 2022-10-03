Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takıma güveniyor

Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da lige kötü başladıklarını ancak sonradan toparladıklarını belirterek, "Biz yönetim olarak 12'nci yıla girdik. Bu kulüp için neler yaptığımızı, gecemizi gündüzümüze kattığımızı, ne çalışmalar yaptığımızı en yakınımızdaki insanlar çok iyi bilir. Sıfır denecek kadar sabit gelir kaynakları olan bir kulübü Süper Lig'de götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'i geçen sezon 5. sırada bitiren bir futbol takımının maçına gelen seyirci sayısının az olduğuna değinen Çavuşoğlu, "2-3 bin civarında taraftar geliyor. Büyük takımların maçlarında doluyor. Herkes, tuttuğu büyük takımların maçlarına geldiği için doluyor. Bizler büyük takımların maçlarına gelenlerin her maça gelmesini istiyoruz. Alanyaspor'u kötü gittiği zaman eleştirenler bütün maçlarına gelmeli ve 10 bin kişilik stadı doldurmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, takımın transferleri biraz geç yaptığını anlatarak, uyum sürecinin de bu anlamda zaman aldığını vurguladı.

Ligde, Avrupa ve kupa maçlarına katılan takımlar dışında herkesin son günlerde transfer yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Önceden iyi futbolcu almak için bütçen olması lazım. Bonservis ödemen lazım. Ciddi kira bedelleri ödemen lazım. Kulübün bütçesi, mali durumu belli nasıl yapacaksın. Alanyaspor'u Süper Lig'e taşıdınız, gelirler nereden. Yayın hakları ne kadarını karşılıyor. Yönetimin nasıl idare ettiğini merak ediyorlar mı. Oyuncu satıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kulübü götürmeye çalışıyoruz. Biz de nereye kadar götürürüz, kestiremiyorum. Biz de yavaş yavaş bu işlerden yorulmaya başladık. Birileri de çıkıp 'Biz bu işi yaparız' desin, biz de biraz dinlenelim. Biraz da başkaları yapsın, biz destek olalım. Kulüp burada. Hakikatten 'Bu kulübü biz yönetiriz' diyebilen varsa biz devredeceğiz. Konuşmakla bu işler olmuyor."

"Alanya'da kulübün Süper Lig'de olmasının kıymeti bilinmiyor"

Alanyaspor'un 2. Lig'de iken 2 ay kulübe başkan bulunmadığını da hatırlatan Çavuşoğlu, o zamanlar hiç kimsenin hayal edemediği Süper Lig'e Alanyaspor'u çıkardıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, bunun kıymetini bilmek gerektiğini dile getirerek, "Ama maalesef Alanya'da kulübün Süper Lig'de olmasının kıymeti bilinmiyor. Bu gerçek ve net. Son gelen futbolcularımızla hazır olmayan futbolcularımız vardı. İnşallah bundan sonraki süreçte takımımız toparlanacak. İyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. Bizim her zaman hedefimiz ligi ilk 10 içerisinde en iyi yerde tamamlamak. Düşüşler inişler çıkışlar olur, futbolun içerisinde bunlar var." ifadelerini kullandı.

Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Orta sıralardayız. Hem teknik heyete hem futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Birilerinin demesiyle, biz ne hoca ne de futbolcu getiririz. Kusura bakmasınlar. Biz işimizi biliriz. Bildiğimiz için bu zamana kadar yaptık. Biz gerektiği zaman gerekli hamleleri yaparız. Bizim şu anda başka hiçbir düşüncemiz yok. Hem teknik heyete hem de futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah hep beraber toparlayacağız ve daha iyi yerlere geleceğiz."