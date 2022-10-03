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Giriş Tarihi: 3.10.2022 21:46

Arjantinli futbolcu Gonzalo Higuain, futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı

AA
Arjantinli futbolcu Gonzalo Higuain, futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain, sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde emeklilik kararını duyuran 34 yaşındaki futbolcu, "Futbola elveda demenin zamanı geldi. Bunu kulübüme 3-4 ay önce söylemiştim, 1-2 gün içinde alınan bir karar değil." dedi.

Uzun yıllardır futbolun içinde olduğunu kaydeden Higuain, "Buraya ilk geldiğimde, futboldan büyük keyif alıyordum. Kariyerimin en iyi dönemlerinden birini, burada yaşadım ama o zamanlar, kariyerimin başka bir dönemindeydim. Şimdi, bu oyunu oynarken attığım gollerden aldığım keyif gibi, her zaman hayal ettiğim emekliliği bekliyorum." diye konuştu.

River Plate'te başladığı futbol kariyerinde Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev alan Gonzalo Higuain, 2020 yılında Inter Miami'ye transfer olmuştu.

Kulüp kariyerinde 707 karşılaşmada 333 kez ağları sarsan Gonzalo Higuain, 75 maçta görev aldığı Arjantin Milli Takımı'nda ise 31 gole imza attı.

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Arjantinli futbolcu Gonzalo Higuain, futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı
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