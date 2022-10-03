Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un bitirim ikilisi! Ferencvaros sonrası bir kez daha...
Giriş Tarihi: 3.10.2022 10:13

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un bitirim ikilisi! Ferencvaros sonrası bir kez daha...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un bitirim ikilisi! Ferencvaros sonrası bir kez daha...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Ferencvaros maçının ardından Kayserispor karşısında da Maxi Gomez asist yaptı, Umut Bozok da golünü atıp 3 puanı getirdi.

Trabzonspor'un golcülerinin iş birliği, Kayserispor maçında yine ön plana çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Maxi Gomez başarılı bir performans sergilerken, sonradan dahil olan Umut'un attığı galibiyet golünün asistini yapan isim oldu. Uruguaylı forvet, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros mücadelesinde de Umut'a gol pası veren isimdi. Bu arada Avrupa Ligi'nde 1 gol ve 1 asisti bulunan Gomez, ligde ilk asistini de gerçekleştirdi ancak 26 yaşındaki futbolcu henüz golle tanışamadı. Umut ise müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Umarım bir sonraki maçta ben Gomez'e asist yaparım" diye konuştu.

AVCI MOTİVASYONU

Trabzonspor, 2-1'lik Kayserispor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, maç öncesi oyuncularına, "İyi bir futbolcu grubusunuz. Sizinle oyunu ve taktiği konuşabiliyorum. Oyun içinde inişler çıkışlar olabilir. Üst üste koyarak gidiyoruz, bıraktığımız yerden yola devam ediyoruz" şeklinde motivasyon konuşması yaptığı görüldü.

DJANİNY TAKIMA DÖNDÜ

Trabzonspor, ara vermeden hafta içerisinde Monaco ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. Kayseri'de 90 dakika sahada kalan isimler rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirirken, diğer futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Sakatlığı nedeniyle Kayserispor ile oynanan maçta forma giyemeyen Djaniny Semedo da antrenmana katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika haberi | Ankara'nın göbeğinde istek şarkı cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek! İşte o model: Start verildi sırada 39 il var
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
Son dakika: Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan’dan İBB'ye sert tepki: Benim İstanbullum derslerini verecek
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
Avrupa'da enerji krizi giderek derinleşiyor! Hollanda gazda İngiltere elektrikte lider
KYK ek tercih yurt başvuru GSB 2022: KYK ek yurt başvurusu olacak mı, ne zaman yapılacak? Yurt ek yerleştirme tarihleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un bitirim ikilisi! Ferencvaros sonrası bir kez daha...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA