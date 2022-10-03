Tarihi derbide kazanan City!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester derbisi heyecanı yaşandı. City, sahasında United'ı 6-3 mağlup etmeyi başardı. Başrolde ise yine Erling Haaland vardı. Norveçli forvethat-trick yaparken, diğer hat-trickyapan Foden'a da iki gol pası verdi. ManU'nun yıldızı Ronaldo ise mücadeleye yedek başladı, öyle de bitirdi… Bu arada 9 gol atılan bu müsabaka,tarihin en gollü Manchesterderbisi oldu. Ayrıca Haaland, bu sezon üçüncü kez hat-trick gerçekleştirirken gol sayısını 14'e çıkardı. Maviler, 21 puanlı Arsenal'in arkasında 20 puanla 2. sırada...