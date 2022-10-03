Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Valerien Ismael'in ikinci planı yok
Giriş Tarihi: 3.10.2022 12:47

Valerien Ismael'in ikinci planı yok

Valerien Ismael’in ikinci planı yok

Derbi maçta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak puan kaybını sürdüren Beşiktaş'ta geçen hafta yönetimden güvenoyu alan Valerien Ismael, taraftarlar ve spor kamuoyunca hedefe konulmaya devam ediyor. Ismael ile ilgili bir diğer eleştiri ise oyuncu değişiklikleri ve özellikle Cenk Tosun konusundaki tavırları...

Derbi maçta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak puan kaybını sürdüren Beşiktaş'ta geçen hafta yönetimden güvenoyu alan Valerien Ismael, taraftarlar ve spor kamuoyunca hedefe konulmaya devam ediyor.

Kendi sahasında M. Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra deplasmanda İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan siyah beyazlılar, Fenerbahçe ile de sahasında 0-0 berabere kalınca 3 maçta 7 puan birden kaybetti. 5. haftayı lider geçiren Beşiktaş, bu kayıpların ardından sıralamada 6'ncılığa kadar gerilemiş oldu.

Bu kötü gidiş, yönetimin güvenine rağmen Valerien Ismael'in, taraftarlar ve spor kamuoyunda tartışılmaya devam etmesine neden oluyor. Ismael konusundaki en başta gelen eleştiri konusu ise, sadece tek oyun planına sahip olması ve maçın gidişine göre ikinci hatta üçüncü planları devreye sokamaması. Fenerbahçe maçında da tüm oyun planını, rakibin önde kurduğu defansın arkasına atılan toplar üzerine kuran Valerien Ismael'in, sürekli ofsayta düşen oyuncular ve oyun akışına müdahale etmemesi, beraberliğin en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında da tek planla sahaya çıkan takıma, pozitif anlamda dokunuş yapamayan Fransız teknik adam, 8 maçta kaybedilen 9 puanın en büyük sorumlusu olarak görülüyor.

CENK TOSUN UNUTULACAK FUTBOLCU MU?

Teknik direktör Valerien Ismael ile ilgili bir diğer eleştiri ise oyuncu değişiklikleri ve özellikle Cenk Tosun konusundaki tavırları.

Büyük umutlarla 3. kez Beşiktaş'a gelen milli futbolcu geçen sefer sakatlığından dolayı oynayamazken, bu kez de teknik direktör tercihine takıldı ve oldukça az süre aldı. Hazırlık kampında çok iyi bir performans gösteren Cenk Tosun, ligin başlamasıyla unutularak yedek kulübesine hapsoldu ve 7 maçta onbirde başlayamadı.

Ligin ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında oyuna girdikten 13 dakika sonra kırmızı kart gören Cenk, 1 maç cezasını tamamladıktan sonra kadroda olduğu 6 maçta da hep son dakikalarda oyuna girdi. Hatta cezasının bitiminde oynanan Karagümrük maçında uzatma dakikalarının son 1 dakikasında oyuna alınan Cenk Tosun, 7 maçta toplam 69 dakika sahada kalırken, gol ve asist katkısı veremedi.

Tecrübeli golcünün bu durumu da sorgulanır hale gelirken, (santrforda Weghorst tercih edildiği için) Şenol Güneş döneminde sağ ve sol kanatta da oynayan golcü futbolcunun, neden bu yönde tercih edilmediği ve yedek kulübesine hapsedildiği tartışılan bir konu haline geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek! İşte o model: Start verildi sırada 39 il var
SON DAKİKA | TOGG'dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu
Son dakika haberi | Ankara'nın göbeğinde istek şarkı cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri: 3 Ekim bugün motorine - benzine indirim var mı? Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları
İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
Son dakika: Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan’dan İBB'ye sert tepki: Benim İstanbullum derslerini verecek
Avrupa'da enerji krizi giderek derinleşiyor! Hollanda gazda İngiltere elektrikte lider
ARKADAŞINA GÖNDER
Valerien Ismael'in ikinci planı yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA