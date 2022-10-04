Cüneyt Çakır hakem hocası oldu

Düdüğünü asan 45 yaşındaki tecrübeli isim, TFF bünyesinde hakem eğitmeni oldu. Çakır’ın ayda 100 bin TL alacağı öğrenildi
Ağustos ayında hakemliği bırakan Türk futbolunun tecrübeli düdüklerinden Cüneyt Çakır, TFF bünyesinde kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 45 yaşındaki Çakır'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla hakem hocası olduğu öğrenildi. Tecrübeli isminbu görev karşılığındaayda 100 bin TLalacağı belirtildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce yaptığı açıklamada Çakır'ın yurt dışından birçok teklif almasına karşın gitmediğini ve Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini ifade etmişti. Cüneyt Çakır, geçen sezon mart ayında MHK tarafından yapılan operasyonda 13 hakemle birlikte liste dışıbırakılmış daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla geri dönmüştü. Emektar hakeme, ligin 34. haftasındaki Antalyaspor-Kayserispor müsabakasında görev verilmişti.