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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Derbi İstanbul’un

Derbi İstanbul’un

Fatih Karagümrük, Diagne’nin golüyle öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. İstanbulspor, Rroca ve Topalli ile 3 puanı kaptı

Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-siyahlı ekip 2-1 kazandı. İstanbul'un diğer temsilcisi Pirlo'nun öğrencileri, Diagne'nin 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İstanbulspor, 69. dakikada Rroca'nın golüyle skoru dengeledi: 1-1. Osman Zeki Korkmaz'ın takımı, 74'te ise Topalli'nin golüyle galibiyete uzanmayı başardı. İstanbulspor, sezona kötü başlamasına rağmen deplasmanda 7 puan toplamayı başardı (2G,1B, 1M).

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