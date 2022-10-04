Derbi İstanbul’un

Fatih Karagümrük, Diagne’nin golüyle öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. İstanbulspor, Rroca ve Topalli ile 3 puanı kaptı
Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-siyahlı ekip 2-1 kazandı. İstanbul'un diğer temsilcisi Pirlo'nun öğrencileri, Diagne'nin 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İstanbulspor,69. dakikada Rroca'nın golüyleskoru dengeledi: 1-1. Osman Zeki Korkmaz'ın takımı, 74'te ise Topalli'nin golüyle galibiyete uzanmayı başardı. İstanbulspor, sezona kötü başlamasına rağmen deplasmanda 7 puan toplamayıbaşardı (2G,1B, 1M).