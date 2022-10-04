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Giriş Tarihi: 5.10.2022 01:16 Son Güncelleme: 5.10.2022 01:18

Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta gollü başladı! Inter geceye damga vurdu..

İHA
Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta gollü başladı! Inter geceye damga vurdu..

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi’nde bugün 8 maç oynanırken, günün en önemli müsabakasında kazanan Inter oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D grubunda 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk karşılaşmalarında Bayern Münih, Viktoria Plzen'i konuk etti. Alman devi, ilk dakikalardan itibaren rakibine uyguladığı oyun üstünlüğü sonrası karşılaşmayı da 5-0'lık sonuçla kazandı. Diğer maçta ise Marsilya, Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ederken milli futbolcu Cengiz Ünder mücadeleye 11'de başladı. C grubunda sonucu merakla beklenen maçta Inter, Barcelona'yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. A grubunda oynadığı 2 maçı kazanan İtalyan temsilcisi Napoli ise, Ajax'a deplasmanda 6 gol atarken, Liverpool da evinde Rangers'ı 2-0'la geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool: 2 - Rangers: 0
Ajax: 1 - Napoli: 6
Porto: 2 - Bayer Leverkusen: 0
Club Brugge: 2 - Atletico Madrid: 0
Bayern Münih: 5 - Viktoria Plzen: 0
Inter: 1 - Barcelona: 0
Marsilya: 4 - Sporting Lizbon: 1
E. Frankfurt: 0 - Tottenham: 0

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftada yarın E, F, G ve H grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta gollü başladı! Inter geceye damga vurdu..
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