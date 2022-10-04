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Giriş Tarihi: 4.10.2022 14:36 Son Güncelleme: 4.10.2022 15:38

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi! İşte Galatasaray'ın rakibi...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kuraları çekildi! İşte Galatasaray’ın rakibi...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi. Galatasaray da dahil 7 Süper Lig ekibinin mücadele edeceği 3. turda eşleşmeler kesinleşirken, sarı-kırmızılı takımın da rakibi belli oldu. İşte tüm eşleşmeler...

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun kurası çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde, bu turdan itibaren kupaya katılan 7 Süper Lig ekibi de yer aldı.

Kura çekimi sonrası Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Kastamonuspor oldu.

Toplam 68 takımın 18-19-20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği tek maç eleme sistemine göre oynanacak 3. eleme turunun eşleşmeleri şöyle:

Bitexen Giresunspor-Amasya FK

Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK

Ankaraspor-Pazarspor

Atakaş Hatayspor-Bitexen Düzcespor

Çorum FK-Esenler Erokspor

Kırşehir FK-İskenderunspor

Silahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FK

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor

Şanlıurfaspor-Karaman FK

Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor

Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor

Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK

Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor

Adanaspor-Orduspor 1967

Anagold 24 Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor

Galatasaray-GMG Kastamonuspor

Menemen FK-Bulvarspor

Buca 1928-Artvin Hopaspor

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor

Çaykur Rizespor-Boyabat 1868

Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor

Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970

Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor

Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor

Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK

Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu

Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor

Boluspor-Fethiyespor

Serik Belediyespor-Batman Petrolspor

Altay-Efeler 09

Gaziantep FK-Sarıyer

Adana Demirspor-Adıyaman FK

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Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi! İşte Galatasaray'ın rakibi...
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