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Giriş Tarihi: 4.10.2022 11:41

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı haklı çıktı! Geri dönüşlerden tam 6 puan...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı haklı çıktı! Geri dönüşlerden tam 6 puan...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı’nın “Bu takımın DNA’sında geri dönüşler var” sözleri haklılığını sürdürüyor. Bordo-mavililer, geri dönüşler nedeniyle şimdiden 6 puanı hanesine yazdırdı.

Şampiyonlukla tamamladığı geçen sezon, muhteşem dönüşleriyle 24 puan kazanan Trabzonspor bu sezon da 6 puanı hanesine yazdırdı. Milli aradan önce Gaziantep FK'yı geriden gelip deviren bordo-mavililer, cumartesi günü de 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Kayserispor'u, 5 dakikada attığı gollerle 2-1 yıktı.

Abdullah Avcı, kulübeden hamleleriyle farkını hissettiriyor. Tecrübeli çalıştırıcının yaptığı 36 oyuncu hamlesi 6 kez (5 gol-1 asist) skora etki etti. Bardhi (2), Umut Bozok, Abdülkadir Ömür ve Denswil golleriyle, Naci Ünüvar asistiyle tabelayı değiştirdi.

BAKASETAS: %100 EMİNDİM

Trabzonspor Kulübü, Kayserispor maçının hikâyesini sosyal medya hesaplarından yayımlandı. İlk olarak Bakasetas, "Umut'un golü harikaydı. Topu kontrol ettiğinde gol atacağından yüzde yüz emindim. Garanti, garanti diye bağırdım" ifadesini kullandı. Umut Bozok da galibiyet golünü attığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Maxi'ye çok teşekkür ederim, çok güzel bir asist yaptı bana. İnşallah haftaya ben de ona bir asist yaparım. 3 puan aldık, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı haklı çıktı! Geri dönüşlerden tam 6 puan...
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