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Giriş Tarihi: 5.10.2022 09:16 Son Güncelleme: 5.10.2022 09:21

Andrea Pirlo'nun çöküşü

UĞUR ÇEM
Andrea Pirlo’nun çöküşü

Büyük beklentilerle Fatih Karagümrük’e imza atan Başbakan lakaplı Andrea Pirlo ligde 7 haftada sadece bir kez kazandı. Yenik duruma düştüğü maçları da galibiyete çeviremedi.

Sezon başında sansasyonel bir şekilde Fatih Karagümrük'e 1 yıllık imza atan teknik direktör Andrea Pirlo'nun, 7 haftalık performansı hayal kırıklığına neden oldu. 1 galibiyet-3 beraberlik ve 3 yenilgi alan İtalyan çalıştırıcının takımı, ligde 6 puanla düşme hattının üstünde yer aldı. Son olarak İstanbulspor'a karşı öne geçmesine rağmen 5 dakika içerisinde yediği gollerle rakibe teslim oldu.

Sadece Ankaragücü'nü devirebilen Pirlo'nun ekibi; Beşiktaş, Alanyaspor ve İstanbulspor'a boyun eğdi. Başakşehir, Giresunspor ve Sivaspor ile berabere kaldı. Karagümrük yenik duruma düştüğü 4 maçın hiçbirini galibiyete çeviremezken, sadece 1 beraberlik alabildi. Kariyerinde sadece Juventus'ta teknik adamlık yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı, Torino ekibinde ilk 7 karşılaşmada 13 puan toplarken, Karagümrük'te bu performasının gerisinde kaldı.

İTALYANLAR TOPA TUTTU
Andrea Pirlo yönetiminde Karagümrük'ün 7 haftada 6 puan alması ülkesinde de eleştirildi. İtalyan basını, sezon başındaki en büyük hayal kırıklığının 43 yaşındaki teknik adamları olduğu belirtti. Ayrıca Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu öne sürüldü.

BÜLENT TİMURLENK - GUARDIOLA OLSA NAFİLE
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımı Süper Lig'e geldiğinde futbol tecrübesini ortaya koyup çok doğru transferler yapmıştı. Ancak geçen sezonun yarısından beri tesisi ve stadı olmayan kulübün bir çaresizliğe gömüldüğü ortada. Transfer planları örtüşmeyen Volkan Demirel'le yolları ayırmak hataydı. Bu zayıf kadronun başına Pirlo'yu getirmek ise daha büyük hata.

Pirlo kafasını dinleyeceği bir yer arıyordu. Ama 400 taraftara oynayan bu takımın hocası Guardiola da olsa nafile. İstanbulspor maçında sanki silah zoruyla sahaya çıkmışçasına oyuna asılmayan, teknik direktörüyle iletişimi olmayan bir takım vardı sahada. Fenerbahçe karşısında ön alan presiyle dağılır giderler. Ertesi hafta da Volkan Demirel yönetiminde Hatay ile oynayacaklar. Bir bakmışsın Demirel, Pirlo'ya valizlerini toplatmış. Hayat işte...

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Andrea Pirlo'nun çöküşü
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