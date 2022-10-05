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Giriş Tarihi: 5.10.2022 13:40

Avustralya'da ırkçılık yapan taraftara ömür boyu men cezası verildi

AA
Avustralya’da ırkçılık yapan taraftara ömür boyu men cezası verildi

Avustralya Kupası finalinde ırkçılık içerikli eylemde bulunan taraftara, futboldan ömür boyu men cezası verildi.

Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hafta sonu Sydney United ile Macarthur takımları arasında oynanan final karşılaşmasında, Nazi selamı verdiği tespit edilen bir taraftarın futboldan ömür boyu men cezası aldığı belirtildi.

Açıklamada, aynı eylemi gerçekleştiren diğer taraftarların kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği ve "ırkçılığa karşı sıfır tolerans" politikasının sürdürüleceği vurgulandı.

Western Sydney Stadı'nda oynanan final maçında, eski adı "Sydney Hırvatistan" olan ve ülkedeki Hırvat göçmenler tarafından 1958'de kurulan Sydney United'ın bazı taraftarları, "Her Zaman Hırvatistan" pankartı açmış ve aralarından birkaçının Nazi selamı verdiği, kamera görüntülerine yansımıştı.

Karşılaşmayı, tarihinde ilk kez bu turnuvada finale kalan Sydney United'ı 2-0 yenen Macarthur kazanmıştı.

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Avustralya'da ırkçılık yapan taraftara ömür boyu men cezası verildi
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