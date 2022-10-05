Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Tayyip Talha sevinci
Giriş Tarihi: 5.10.2022 09:32 Son Güncelleme: 5.10.2022 09:41

Beşiktaş'ta Tayyip Talha sevinci

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta Tayyip Talha sevinci

Beşiktaş'ın transferin son gününde Adana Demirspor'dan bonservisiyle birlikte kadrosuna dahil ettiği Tayyip Talha Sanuç, kariyerinin ilk derbisini başarıyla atlattı ve siyah beyazlı camiaya, "İyi ki Tayyip Talha'yı biz almışız" dedirtti.

Süper Lig'in ilk 7 haftasında sürekli olarak sağ stoper problemi yaşayan teknik direktör Valerien İsmael, Saiss'e partner arayışında Tayyip Talha'yı deneyerek çözüme ulaştı. Genç savunmacının başarılı performansı Saiss'i de mutlu etti. Faslı futbolcu, Tayyip Talha ile derbide birbirlerini iyi tamamladıklarına vurgu yaptı.

Taraftarların takımları adına maçın en iyisi olarak gördüğü 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili yönetim ve teknik heyet de aynı düşüncede. Derbinin öne çıkan ismi olan ve Valencia'ya karşı çok iyi bir mücadele ortaya koyarak Ekvadorlu golcünün etkisini azaltan genç stoper, formayı da garanti altına aldı.

ALİ GÜLTİKEN: BENİM PUANIM 10 ÜZERİNDEN 9

- Tayyip Talha Sanuç ile Beşiktaş'ın tandem sorunu tamamen çözüldü mü?
Ben performansını çok beğendim. Özellikle savunmanın merkezinde oynayan futbolcuların bireysel performanslarının yanı sıra yanındaki oyuncuyla da uyumu çok önemli. Saiss ile beraber, iyi bir ikili oluşturdular. Özelliklerine baktığımızda, kafa toplarında oldukça iyi. Pedro ve Valencia gibi atletik iki oyuncuyla birebir oynamak kolay değil. Bu işi de çok iyi başardı. Yani sürati iyi. Ben, Fenerbahçe maçındaki performansına 10 üzerinden dokuz verdim. Çünkü bu tür maçlar hem bire bir oynamayı hem de doğru hamle zamanlaması yapmayı ister. Hata yaparsanız karşınızdaki etkili isimler affetmez. İkisine de nefes aldırmadı. Bu zaten yapabilecekleri konusunda önemli bir referans.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi kurumlarda geçerli olacak? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında, ne zaman yatacak? 850 TL - 1250 TL Aile Destek Paketi başvuruları bitti mi?
CHP'liler belediyeyi FETÖ imamıyla birlikte soydu! Avcılar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni gelişmeler
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Avrupa'daki enerji krizi iki ülkeyi harekete geçirdi: 9 yıl aradan sonra ilk kez...
Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?
Türkiye Yunan tezlerini çürüttü! BM’ye açık mektup
Aile Destek Programı 850-1250 TL ödeme ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı Paketi (sosyal yardım) başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Tayyip Talha sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA