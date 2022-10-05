Beşiktaş’ta Tayyip Talha sevinci

ALİ GÜLTİKEN: BENİM PUANIM 10 ÜZERİNDEN 9

- Tayyip Talha Sanuç ile Beşiktaş'ın tandem sorunu tamamen çözüldü mü?

Ben performansını çok beğendim. Özellikle savunmanın merkezinde oynayan futbolcuların bireysel performanslarının yanı sıra yanındaki oyuncuyla da uyumu çok önemli. Saiss ile beraber, iyi bir ikili oluşturdular. Özelliklerine baktığımızda, kafa toplarında oldukça iyi. Pedro ve Valencia gibi atletik iki oyuncuyla birebir oynamak kolay değil. Bu işi de çok iyi başardı. Yani sürati iyi. Ben, Fenerbahçe maçındaki performansına 10 üzerinden dokuz verdim. Çünkü bu tür maçlar hem bire bir oynamayı hem de doğru hamle zamanlaması yapmayı ister. Hata yaparsanız karşınızdaki etkili isimler affetmez. İkisine de nefes aldırmadı. Bu zaten yapabilecekleri konusunda önemli bir referans.