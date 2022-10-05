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Giriş Tarihi: 5.10.2022 16:44 Son Güncelleme: 5.10.2022 16:46

Brezilya'dan Gremio ve Josef de Souza iddiası!

Brezilya’dan Gremio ve Josef de Souza iddiası!

Brezilya basını, Gremio'nun sezon sonunda takıma takviye etmek için görüşme yapacağı 10 isim arasında Beşiktaşlı Josef de Souza'yı da gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza ile ilgili bir transfer iddiası gündeme geldi. Brezilya basını, Josef'e ülkesinden talip çıktığını öne sürdü.

JOSEF DE SOUZA, GREMIO'NUN LİSTESİNDE
Brezilya basını, Gremio'nun sezon sonunda takıma takviye etmek için görüşme yapacağı 10 oyuncuyu listeledi. Bunlar arasında Beşiktaş'la sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Josef de Souza da var.

Söz konusu haberde Josef de Souza ile ilgili olarak, "Avrupa'da sözleşmesi biten oyuncularla bağlantılar devam ediyor. Renato Gaucho'nun komuta ettiği kadroya kesinlikle mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak isimler. Souza, şu anda Türkiye'de Beşiktaş forması giyiyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gremio'da iz bıraktı ve taraftarların hayran olduğu biri" ifadelerine yer verildi.

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Brezilya'dan Gremio ve Josef de Souza iddiası!
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