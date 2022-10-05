Brezilya’dan Gremio ve Josef de Souza iddiası!

Söz konusu haberde Josef de Souza ile ilgili olarak, "Avrupa'da sözleşmesi biten oyuncularla bağlantılar devam ediyor. Renato Gaucho'nun komuta ettiği kadroya kesinlikle mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak isimler. Souza, şu anda Türkiye'de Beşiktaş forması giyiyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gremio'da iz bıraktı ve taraftarların hayran olduğu biri" ifadelerine yer verildi.