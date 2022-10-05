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Giriş Tarihi: 5.10.2022 12:28 Son Güncelleme: 5.10.2022 12:52

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus AEK Larnaca maçı öncesi konuştu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus AEK Larnaca maçı öncesi konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu 3. maçında sahasında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Jesus, AEK maçında ilk 11'de başlayacak olan ismi de açıkladı. İşte açıklamaların tamamı...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu 3. maçında sahasında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları:

İki takım için de zor bir maç olacak. AEK, Dinamo Kiev'i yendi ve gruptan çıkmak için önemli bir puan aldı. Biz de yarın kazanıp, gruptan çıkmak için puanları almak istiyoruz. Çok tanınmayan bir ekip ama biz taraftarlarımızla beraber etkili olacağız.

Rakipler bize net bir strateji belirleyemiyorlar, farklı rotasyon kullanıp rakiplerimiz bizi çözmekte zorlanıyor, bu da Fenerbahçe için olumlu bir şey.

AEK maçı riskli bir maç olabilir, bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Güçlü oyuncuları var, yarın kazanıp gruptan çıkmak için avantaj sağlamak istiyoruz.

Lig veya Avrupa maçı olsun fiziksel olarak oyuncularımdan ellerinden geleni yapmalarını istiyorum. Hem fiziksel ve hem de taktiksel olarak bütün güçlerini kullanmalarını istiyorum. Bunlar yüzünden çok fazla yorgun olabiliyorlar ama Fenerbahçe'yi de güçlü yapan bu.

Her takım deplasmanda oynadığı zaman gol atmakta zorlanabilir. En iyi takım olsanız da deplasmanda gol atmak zor olabilir. Manchester City ve Real Madrid olsanız da bu geçerli. Biz her maçta gol atmaya çalışan bir takımız.

Avrupa Ligi'ne özel bir detay değil. Arao ve İsmail Yüksek arasında bir rotasyon var, bu maçlar ona denk geldi.

"YARIN İSMAİL OYNAYACAK"

İsmail'e daha çok Avrupa maçları denk geldi. Yarın da bu şekilde olacak, yarın da İsmail oynayacak. Ama bu özel bir strateji değil belirttiğim gibi yapmış olduğumuz rotasyonun sonucu.

İsmail Yüksek'in açıklamaları:

Çok çalışıyorum, teknik heyet dahil kendi mental ve teknik ekibim var onlarla beraber çalışıyorum. Gelişime açık olduğumu düşünüyorum, elimden geleni yapıyorum. Bu yaz sadece 3 gün tatil yaptım.

Çok çalışıyorum, teknik heyet dahil kendi mental ve teknik ekibim var onlarla beraber çalışıyorum. Gelişime açık olduğumu düşünüyorum, elimden geleni yapıyorum. Bu yaz sadece 3 gün tatil yaptım.

Jorge Jesus hocamızın bana dokunuşları oldu. Onun benden ne istediğini biliyorum, farklı bir mevkide oynuyorum ve hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyorum. Yetiştirdiği oyuncular belli.

Takımda inanılmaz rekabet var, bu da hocanın başarısı. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor.

İki takım için de zor bir maç olacak. AEK, Dinamo Kiev'i yendi ve gruptan çıkmak için önemli bir puan aldı. Biz de yarın kazanıp, gruptan çıkmak için puanları almak istiyoruz. Çok tanınmayan bir ekip ama biz taraftarlarımızla beraber etkili olacağız.

Rakipler bize net bir strateji belirleyemiyorlar, farklı rotasyon kullanıp rakiplerimiz bizi çözmekte zorlanıyor, bu da Fenerbahçe için olumlu bir şey.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus AEK Larnaca maçı öncesi konuştu!
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