Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş 1 ay yok!

Dizinde travma tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden ve dünkü idmanda bireysel olarak çalışan Joshua King ve Luan Peres de AEK Larnaca karşılaşmasında görev alamayacak. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin sezon başında yaptığı Avusturya kampında da 2 Temmuz'da adalesinden sakatlık yaşamış ve yaklaşık 30 gün sahalardan uzak kalmıştı.