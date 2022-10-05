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Giriş Tarihi: 5.10.2022 09:26 Son Güncelleme: 5.10.2022 09:43

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş 1 ay yok!

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş 1 ay yok!

Zorlu bir fikstüre hazırlanan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan gelen haberle sarsıldı. AEK Larnaca maçında Mert’in yanı sıra Joshua King ve Luan Peres de forma giyemeyecek.

Ekim ayında tam 7 maç oynayacak olan ve zorlu fikstürün ilk adımında yarın UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye, Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Dizinde travma tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden ve dünkü idmanda bireysel olarak çalışan Joshua King ve Luan Peres de AEK Larnaca karşılaşmasında görev alamayacak. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin sezon başında yaptığı Avusturya kampında da 2 Temmuz'da adalesinden sakatlık yaşamış ve yaklaşık 30 gün sahalardan uzak kalmıştı.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş 1 ay yok!
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