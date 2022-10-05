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Giriş Tarihi: 5.10.2022 16:33 Son Güncelleme: 5.10.2022 16:37

Joachim Löw, Stuttgart'ı reddetti

Joachim Löw, Stuttgart’ı reddetti

Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra görev yapmayan Joachim Löw, Bundesliga ekibi Stuttgart'ın teklifini geri çevirdi.

Uzun yıllar Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve geride bıraktığımız dönemlerde Fenerbahçe ile de anılan Joachim Löw'e Stuttgart'tan teklif geldi. 62 yaşındaki Löw, bu teklife olumsuz cevap verdi. Joachim Löw, milli takımdan ayrıldıktan sonra yeni bir göreve başlamadı. Alman basını, Löw'ün önündeki seçeneklerden birinin Stuttgart olduğunu fakat; deneyimli teknik adamın danışmanlık görevini reddettiğini yazdı.

STUTTGART'I REDDETME SEBEBİ BELLİ OLDU
Joachim Löw'ün teklifi reddetme sebebi de ortaya çıktı. Löw, "Önümüzdeki dönemde tekliflerle ilgili araştırmalarım olacak. Geleceğim için henüz bir karar vermedim. Yeniden bir kulüpte çalışmak istiyorum" demişti. Löw, kendisini halen teknik direktör olarak konumlandırmak istediği için Stuttgart'ı reddetti.

PSG VE BARCELONA İLE ANILMIŞTI
Temmuz ayında Paris Saint Germain ile anılan Löw'ün bir dönem Barcelona'nın başına geçeceği de konuşulmuştu. Bu arada Stuttgart'ta Sami Khedira ve Philipp Lahm'ın birkaç haftadır kulübe hizmet ettiği hatırlatıldı. 8 maçta sadece 5 puan alan Stuttgart, Bundesliga'da kötü bir durumda.

Almanya'da, Stuttgart'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Khedira'nın takıma yardımcı olabileceği konuşuluyor. Stuttgart'ın sportif direktörlüğünü Sven Mislintat yaparken, teknik direktörlük görevini ise Pellegrino Matarazzo yürütüyor.

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Joachim Löw, Stuttgart'ı reddetti
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