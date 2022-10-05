Joachim Löw, Stuttgart’ı reddetti

PSG VE BARCELONA İLE ANILMIŞTI

Temmuz ayında Paris Saint Germain ile anılan Löw'ün bir dönem Barcelona'nın başına geçeceği de konuşulmuştu. Bu arada Stuttgart'ta Sami Khedira ve Philipp Lahm'ın birkaç haftadır kulübe hizmet ettiği hatırlatıldı. 8 maçta sadece 5 puan alan Stuttgart, Bundesliga'da kötü bir durumda.

Almanya'da, Stuttgart'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Khedira'nın takıma yardımcı olabileceği konuşuluyor. Stuttgart'ın sportif direktörlüğünü Sven Mislintat yaparken, teknik direktörlük görevini ise Pellegrino Matarazzo yürütüyor.