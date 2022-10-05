Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koltukta oyun oynarken kendini sakatladı, maçı kaçırdı
Giriş Tarihi: 5.10.2022 15:46

Koltukta oyun oynarken kendini sakatladı, maçı kaçırdı

Koltukta oyun oynarken kendini sakatladı, maçı kaçırdı

İngiltere'de League Two takımı Crewe Alexandra'da forma giyen Courtney Baker-Richardson, konsol oyununda kendini sakatladı.

İngiltere 4. Lig takımı Crewe Alexandra'da forma giyen Courtney Baker-Richardson, Xbox oynarken kendisini sakatlığı için takımının maçını kaçırdı.

Ligdeki 10 maçta 6 kaydeden golcü oyuncu, Carlisle United ile oynanan maçta görev alamamıştı. Takımın teknik direktörü Alex Morris oyuncunun sakatlığı hakkında; "Kalça sakatlığı var. Xbox'ıyla oynarken yapmış. Bu durum için yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım en kısa sürede düzelir" sözlerini sarf etti.

Daha önce de efsane Milan oyuncusu Alessandro Nesta; PlayStation oynarken sol elinin baş parmağını sakatlamış ve ameliyat olarak sahalardan 4 hafta uzak kalmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi: Kılıçdaroğlu samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız
90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den 90 bin taşeron işçiye kadro müjdesi!
Aile Destek Programı 850-1250 TL ödeme ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı Paketi (sosyal yardım) başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne açıklayacak? Yeni anayasa mı geliyor?
CHP'liler belediyeyi FETÖ imamıyla birlikte soydu! Avcılar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni gelişmeler
GREEN CARD 2022 BAŞVURU EKRANI, ŞARTLARI ve TARİHLERİ II Green Card başvurusu nasıl yapılır, ücretsiz mi, pasaport gerekli mi?
Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel fiyatlar ile bugün sigaraya zam mı geldi? (5 Ekim 2022)
SON DAKİKA: Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Koltukta oyun oynarken kendini sakatladı, maçı kaçırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA