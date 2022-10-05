Pirlo’nun çöküşü

Sezon başında sansasyonel bir şekilde Fatih Karagümrük'e 1 yıllık imza atan7 haftalık performansı hayal kırıklığına neden oldu. 1 galibiyet-3 beraberlik ve 3 yenilgi alan İtalyan çalıştırıcının takımı,Son olarak İstanbulspor'a karşı öne geçmesine rağmen 5 dakika içerisinde yediği gollerle rakibe teslim oldu. Sadece Ankaragücü'nü devirebilen Pirlo'nun ekibi;ve'a boyun eğdi. Başakşehir, Giresunspor ve Sivaspor ile berabere kaldı.Kariyerinde sadece Juventus'ta teknik adamlık yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı, Torino ekibinde ilk 7 karşılaşmada 13 puan toplarken, Karagümrük'te bu performasının gerisinde kaldı.Andrea Pirlo yönetiminde Karagümrük'ün 7 haftada 6 puan alması ülkesinde de eleştirildi. İtalyan basını, sezon başındaki en büyükAyrıca Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu öne sürüldü.Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımı Süper Lig'e geldiğinde futbol tecrübesini ortaya koyup çok doğru transferler yapmıştı. Ancak geçen sezonun yarısından beri tesisi ve stadı olmayan kulübün bir çaresizliğe gömüldüğü ortada. Transfer planları örtüşmeyen Volkan Demirel'le yolları ayırmak hataydı.İstanbulspor maçında sanki silah zoruyla sahaya çıkmışçasına oyuna asılmayan, teknik direktörüyle iletişimi olmayan bir takım vardı sahada. Fenerbahçe karşısında ön alan presiyle dağılır giderler. Ertesi hafta da Volkan Demirel yönetiminde Hatay ile oynayacaklar.