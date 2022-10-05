Pirlo’nun çöküşü

Büyük beklentilerle Fatih Karagümrük’e imza atan Başbakan lakaplı çalıştırıcı; ligde bir kez kazandı. Yenik duruma düştüğü maçları da galibiyete çeviremedi
Sezon başında sansasyonel bir şekilde Fatih Karagümrük'e 1 yıllık imza atan teknikdirektör AndreaPirlo'nun, 7 haftalık performansı hayal kırıklığına neden oldu. 1 galibiyet-3 beraberlik ve 3 yenilgi alan İtalyan çalıştırıcının takımı, ligde 6puanla düşme hattının üstünde yer aldı. Son olarak İstanbulspor'a karşı öne geçmesine rağmen 5 dakika içerisinde yediği gollerle rakibe teslim oldu. Sadece Ankaragücü'nü devirebilen Pirlo'nun ekibi; Beşiktaş, Alanyaspor ve İstanbulspor'a boyun eğdi. Başakşehir, Giresunspor ve Sivaspor ile berabere kaldı. Karagümrük yenik duruma düştüğü 4 maçınhiçbirini galibiyete çeviremezken, sadece 1 beraberlikalabildi. Kariyerinde sadece Juventus'ta teknik adamlık yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı, Torino ekibinde ilk 7 karşılaşmada 13 puan toplarken, Karagümrük'te bu performasının gerisinde kaldı.
İTALYANLAR TOPA TUTTU
Andrea Pirlo yönetiminde Karagümrük'ün 7 haftada 6 puan alması ülkesinde de eleştirildi. İtalyan basını, sezon başındaki en büyük hayal kırıklığının43 yaşındaki teknikadamları olduğubelirtti. Ayrıca Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu öne sürüldü.
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Guardiola olsa nafile...
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımı Süper Lig'e geldiğinde futbol tecrübesini ortaya koyup çok doğru transferler yapmıştı. Ancak geçen sezonun yarısından beri tesisi ve stadı olmayan kulübün bir çaresizliğe gömüldüğü ortada. Transfer planları örtüşmeyen Volkan Demirel'le yolları ayırmak hataydı. Bu zayıf kadronun başına Pirlo'yu getirmekise daha büyük hata. Pirlo kafasını dinleyeceğibir yer arıyordu. Ama 400 taraftara oynayanbu takımın hocası Guardiola da olsa nafile. İstanbulspor maçında sanki silah zoruyla sahaya çıkmışçasına oyuna asılmayan, teknik direktörüyle iletişimi olmayan bir takım vardı sahada. Fenerbahçe karşısında ön alan presiyle dağılır giderler. Ertesi hafta da Volkan Demirel yönetiminde Hatay ile oynayacaklar. Bir bakmışsınDemirel, Pirlo'ya valizlerinitoplatmış. Hayat işte...