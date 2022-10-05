Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sadio Mane'nin 'Altın Top' favorisi Benzema
Giriş Tarihi: 5.10.2022 17:11

Sadio Mane'nin 'Altın Top' favorisi Benzema

AA
Sadio Mane’nin ’Altın Top’ favorisi Benzema

Bayern Münih'te forma giyen yıldız oyuncu Sadio Mane, bu yılki Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Real Madridli Karim Benzema'nın hak ettiğini söyledi.

Alman basınına konuşan Senegalli futbolcu, geçen sezon Benzema'nın çok önemli bir performans gösterdiğini hatırlatarak, "Gerçekten, Karim, bu yılki Altın top ödülünü hak etti. Real Madrid'de harika bir sezon geçirdi. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bu ödülü kolaylıkla kazanması gerekir. Onun adına çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"KARIM BU ÖDÜLÜ KAZANMALI"
Geçen sezon Senegal'in, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasında ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmesinde büyük pay sahibi olduğunun hatırlatılması üzerine Mane, "Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığımızın farkındayım. Kendim ve ülkem adına büyük bir mutluluk kaynağı oldu bu. Yine de Karim ödülü kazanmalı. Buna, yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid formasıyla geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, lig ve İspanya Süper Kupa zaferi yaşayan Fransız futbolcu Benzema, üstün performansıyla öne çıkmıştı. Ligde 27, Şampiyonlar Ligi'nde 15 golle iki turnuvada da krallık yarışını zirvede tamamlayan 34 yaşındaki oyuncu, Raul'u geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumuna gelmişti. Altın Top ödülünü kazanan futbolcu, 17 Ekim'de Paris'te açıklanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi: Kılıçdaroğlu samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım
Aile Destek Programı 850-1250 TL ödeme ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı Paketi (sosyal yardım) başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
90 bin taşerona kadro hakkında tüm merak edilenler: 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne açıklayacak? Yeni anayasa mı geliyor?
CHP'liler belediyeyi FETÖ imamıyla birlikte soydu! Avcılar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni gelişmeler
GREEN CARD 2022 BAŞVURU EKRANI, ŞARTLARI ve TARİHLERİ II Green Card başvurusu nasıl yapılır, ücretsiz mi, pasaport gerekli mi?
Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel fiyatlar ile bugün sigaraya zam mı geldi? (5 Ekim 2022)
SON DAKİKA: Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadio Mane'nin 'Altın Top' favorisi Benzema
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA