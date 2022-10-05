Sadio Mane’nin ’Altın Top’ favorisi Benzema

"KARIM BU ÖDÜLÜ KAZANMALI"

Geçen sezon Senegal'in, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasında ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmesinde büyük pay sahibi olduğunun hatırlatılması üzerine Mane, "Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığımızın farkındayım. Kendim ve ülkem adına büyük bir mutluluk kaynağı oldu bu. Yine de Karim ödülü kazanmalı. Buna, yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid formasıyla geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, lig ve İspanya Süper Kupa zaferi yaşayan Fransız futbolcu Benzema, üstün performansıyla öne çıkmıştı. Ligde 27, Şampiyonlar Ligi'nde 15 golle iki turnuvada da krallık yarışını zirvede tamamlayan 34 yaşındaki oyuncu, Raul'u geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumuna gelmişti. Altın Top ödülünü kazanan futbolcu, 17 Ekim'de Paris'te açıklanacak.