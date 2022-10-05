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Giriş Tarihi: 5.10.2022 10:59

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! Derbinin ardından...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan Batshuayi kararı! Derbinin ardından...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbide Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler AEK maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, yıldız golcü Michy Batshuayi ile ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca ile yarın oynanacak maça çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus, 11'ini belirlerken, klasik rotasyonuna başvuracak.

Beşiktaş karşısında fizik olarak iyi bir görüntü vermeyen, sıfır şut, sıfır top kapma ile oynayan Joao Pedro kesik yedi… Tecrübeli oyuncunun kulübeye çekilmesi ve derbide 70. dakikada yerini bıraktığı Michy Batshuayi'nin 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Belçikalı yıldız, Rennes karşılaşmasından sonra ikinci kez 11'de sahaya çıkacak.

BİR GÖRÜŞ - GÜRCAN BİLGİÇ

Joao Pedro derbide çok koştu

Larnaca maçında Batshuayi'yi 11'de izleriz. İyi bir milli maç haftası yaşadı ve Jesus'un rotasyonunda da sıra kendisine geldi. Joao Pedro verimsiz gibi gözükse de çok koştuğu bir derbiden geliyor. Rakip kapanacak, Dinamo Kiev'e de aynısını yaptılar. Ancak Fenerbahçe'nin tempo gibi önemli bir silahı var. Ceza alanı karmaşasında Batshuayi, çevikliği ile ön planda. Larnaca maçında yine 6-7 rotasyon olması sürpriz olmaz. Sadece Batshuayi değil Arda Güler'in de daha fazla dakika alacağı bir mücadele bekliyorum. Rennes ve Dinamo Kiev birbirini kırarken, üst üste oynanacak iki Larnaca maçı liderlik için çok önemli.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! Derbinin ardından...
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