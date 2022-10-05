Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi futbolu bırakacak mı? Galatasaray yönetiminden açıklama geldi...

Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara arasındaki inişli çıkışlı aşk hayatına Arjantin basınından şok bir haber damga vurdu! RedBoing'in haberine göre İcardi, futbola odaklanamadığı gerekçesi ile sezon sonunda futbolu bırakmak istiyor.

Haberde İcardi'nin Arjantinli aktris China Suarez ile ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Wanda Nara ayrılma kararı aldı ancak ikili çocukları için bu kararı gözden geçirmekten yana tavır koydu. Sonrasında çiftin arası daha da açılırken yıldız oyuncu da özel hayatı nedeniyle futboldan iyice koptu.

G.SARAY: ÖYLE BİR ŞEY YOK

G.Saray yönetimi, "Kafasında öyle bir plan yok. Oyuncu tamamen futbola odaklı" açıklamasını yaptı. Bugün idmana çıkacak olan İcardi ile özel olarak görüşelecek ve moral destek verilecek...