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Giriş Tarihi: 5.10.2022 17:13

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

AA
Trabzonspor, Fransa’ya geldi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Monaco ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Fransa'ya geldi.

Bordo-Mavililer, THY'ye ait özel uçakla yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından Fransa'nın Nice kentine ulaştı. Kafile, pasaport işlemlerinin ardından aprondan direkt otobüsle Monaco'ya geçip, II. Louis Stadı'nın yakınında konaklayacağı otele yerleşti.

Karadeniz ekibinde ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca, kadroda yer almıyor.

Trabzonspor'un 24 futbolcudan oluşan kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Gbamin, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok ve Gomez.

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Trabzonspor, Fransa'ya geldi
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