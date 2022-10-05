Wesley Sneijder, canlı yayında Ajax’ı bombaladı

Sneijder, "Maçtan önce analiz ettiğimiz her şey sahada gördük. Napoli ne yapması gerekiyorsa yaptı. Ajax maçın başından itibaren kontrolü Napoli'ye verdi. Ajax çok amatörce bir şekilde davranıp Napoli'nin hızını ve kalitesini hiç dikkate almamış. Daha devre arası olmadan zaten skor 4-1 oldu. Demek ki burada bir şeyler doğru değil. Neden değişiklikler devre arasında ya da daha önce yapılmadı? Neden her maç aynı isimler oyundan alınıp yerine aynı futbolcular sokuluyor? Oyundan alınırken Berghuis'in hayal kırıklığı yaşadığını görmek isterdim.