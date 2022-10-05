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Giriş Tarihi: 5.10.2022 15:34 Son Güncelleme: 5.10.2022 16:00

Wesley Sneijder, canlı yayında Ajax'ı bombaladı

Wesley Sneijder, canlı yayında Ajax’ı bombaladı

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın evinde Napoli'ye 6-1 yenilmesi Hollanda'da büyük ses getirdi. Maçı televizyonda yorumlayan Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Ajax'ı yerden yere vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Napoli, deplasmanda Ajax'ı 6-1 gibi farklı sonuçla mağlup etti. Avrupa kupaları tarihinde Ajax'a bir maçta altı gol atan ilk takım Napoli oldu. Hollanda temsilcisi son olarak 1980 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bayern Münih'e 5-1 kaybetmişti.

SNEIJDER: NAPOLI'Yİ HİÇ DİKKATE ALMAMIŞLAR! BÜYÜK BİR UTANÇ
Öte yandan tarihinde ezeli rakibi Feyenoord'a Kasım 1964'te 9-4 yenilen Ajax, dün gece Napoli'ye 6-1 yenilerek o tarihten beri bütün liglerde aldığı en ağır yenilgiyle karşı karşıya kaldı. Hollanda'nın RTL7 TV kanalında yorumculuk yapan Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Ajax'ın Napoli karşısında aldığı hezimetle ilgili sert ifadeler kullandı.

Sneijder, "Maçtan önce analiz ettiğimiz her şey sahada gördük. Napoli ne yapması gerekiyorsa yaptı. Ajax maçın başından itibaren kontrolü Napoli'ye verdi. Ajax çok amatörce bir şekilde davranıp Napoli'nin hızını ve kalitesini hiç dikkate almamış. Daha devre arası olmadan zaten skor 4-1 oldu. Demek ki burada bir şeyler doğru değil. Neden değişiklikler devre arasında ya da daha önce yapılmadı? Neden her maç aynı isimler oyundan alınıp yerine aynı futbolcular sokuluyor? Oyundan alınırken Berghuis'in hayal kırıklığı yaşadığını görmek isterdim.

Dusan Tadic ve Daley Blind gibi futbolcular hep oyunda tutuluyorlar. Sürekli aynı futbolcuların sahada kalması gerçekten büyük bir utanç. Napoli kadar iyi takım değiliz diyor. O zaman kendine şunu sormalısın: '3-1, 4-1 geriye düştüğünde bile hiçbir şey yapmayacak mısın? Kulübene baktığında elinde ne varsa onu kullanmalısın" ifadelerini kullandı.

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Wesley Sneijder, canlı yayında Ajax'ı bombaladı
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