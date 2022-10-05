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Giriş Tarihi: 5.10.2022 22:13

Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'in teknik direktörü oldu

AA
Xabi Alonso, Bayer Leverkusen’in teknik direktörü oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen teknik direktör Gerardo Seoane’nin görevine son verildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, görevine son verilen İsviçreli teknik direktör Seoane'nin yerine 40 yaşındaki Xabi Alonso'nun getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İspanyol teknik direktör Alonso'nun 30 Haziran 2024'e kadar sürecek bir sözleşme imzaladığı bilgisi paylaşıldı.

Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi Simon Rolfes, Seoane'nin son 1,5 yılda iyi bir iş yaptığını ama başarılı olmaktan uzaklaştırdıklarını belirterek, "Almanya Kupası'ndan erken elendik. Özellikle Bundesliga'da bulunduğumuz yerin beklentilerimizin çok altında olması teknik direktör değişimini gerekli kıldı." ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Porto'ya deplasmanda 2-0 yenildi. Alman ekibi, Bundesliga'da da 8 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

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Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'in teknik direktörü oldu
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