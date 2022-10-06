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Giriş Tarihi: 6.10.2022 21:23 Son Güncelleme: 6.10.2022 21:26

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finalde!

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası’nda yarı finalde!

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas ile karşı karşıya geldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maça, ay- yıldızlı ekip, Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 11. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 34. dakikada da Kemal Güleş'in golleriyle farki üçe çıkardı. Fas, 48. dakikada bir gol bularak umutlansa da Türkiye, Kemal Güleş ile 50+1. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Milli futbolcular maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı.

Adını yarı finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

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Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finalde!
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