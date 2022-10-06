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Giriş Tarihi: 6.10.2022 11:55 Son Güncelleme: 6.10.2022 11:57

Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber! Giresunspor maçında yok

Beşiktaş’a Salih Uçan’dan kötü haber! Giresunspor maçında yok

Beşiktaş Kulübü, Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Yetenekli oyuncu Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Kulübü, Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Yetenekli oyuncu Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü imzasıyla yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber! Giresunspor maçında yok
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