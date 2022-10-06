Burak Yılmaz’dan olay itiraf: Hüngür hüngür ağladım

Röportajda yakın zamanda Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'ni ailesiyle birlikte ziyaret ettiği hatırlatılan futbolcunun, ülkedeki kültüre uyum sağlamaya başladığı hatırlatıldı. Yılmaz yaşının ilerlemesine karşın nasıl kariyerine devam edebildiğinin sırlarını anlattı.

Burak Yılmaz, "Futbol oynamak bazen birileri için çalışmaktan çok bir hobi olarak görünebilir. Profesyonel futbolcu olmak bir meslektir. Günde 24 saat yaşamak zorundasın. Sıkı çalışmalı, sağlıklı beslenmeli ve yeterince uyumanız gerekir. Ancak; bu şekilde kariyerinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"HOLLANDA LİGİ HARİKA, BU KONUDA CİDDİYİM"

Çalışma etiğine dikkati çeken Burak Yılmaz, Hollanda'daki kültüre de adapte olduğunu dile getirdi. Golcü oyuncu, "Hollanda Ligi'nin harika olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu konuda ciddiyim. Ama bazen futbolun çalışmaktan çok bir hobi olduğu fikrine burada kapılıyorum. Mesela bir yenilgiden sonra Fortuna Sittard'da oynayan oyuncuların gülümsediğini görebilirsiniz. Bunu anlayamadım. Yenilginin, dünyanın sonu demek olduğundan daha iyi bir şey bilmiyorum. Bu rahat yaklaşıma alışmam gerekiyor" dedi.