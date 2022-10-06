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Giriş Tarihi: 6.10.2022 13:55

Erling Haaland'ın yolu İzmir'den geçti

DHA
Erling Haaland’ın yolu İzmir’den geçti

Sezon başında Borussia Dortmund'dan 75 milyon Euro serbest kalma bedeli ve yıllık 30 milyon Euro maaşla İngiliz devi Manchester City'e transfer olup, attığı gollerle rekorları altüst eden 22 yaşındaki Erling Braut Haaland, henüz yıldızı parlamadan önce İzmir'de amatör sahalarda boy gösterdi.

İngiltere Premier Lig'de 3'ü geçen pazar günü Manchester United derbisinde olmak üzere 8 haftada 14 gol atıp, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de dün ilk 45 dakika sahada kaldığı Kopenhag maçında bulduğu 2 golle 3 maçta 5 gole ulaşan Norveçli futbolcunun yolu 6 yıl önce İzmir'den geçti.

Premier Lig rekorları kırarak genç yaşındaki başarılarıyla dünya çapında gündemin en üst sırasındaki futbolcu olan Haaland, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ege illerinde geleneksel olarak düzenlenen U16 Ege Kupası'na 2016 yılında Norveç U16 Milli Takımı kadrosunda katıldı. O dönem ülkesinde Bryne FC takımında forma giyen Haaland, 18-23 Ocak 2016 tarihleri arasındaki Ege Kupası'nda İzmir Atatürk Stadı'nın amatör maçların yapıldığı yan sahalarında 3 maçta oynadı. Haaland'ın kadrosunda yer aldığı Norveç, kupada Ukrayna ve Türkiye'ye 2-1 yenilip, Çek Cumhuriyeti'yle 1-1 kalarak finalleri göremeden elendi.

EGE KUPASI'NDA TEK GOL ATTI
Yıldız futbolcu, o dönem Ege Kupası'nda 1-1 biten Çek Cumhuriyeti maçında Norveç U16 Milli Takımı adına tek golü attı. Basamakları hızla çıkan genç santrfor, ertesi yıl 2017'de Molde'ye, sonraki yıl Salzburg'a, 2019'da ise Borussia Dortmund'a transfer oldu.

TÜRK GOL KRALI, ŞİMDİ 3. LİG'DE
Dünyaca ünlü yıldız Haaland'ın 1 gol atabildiği 2016 Ege Kupası'nda şampiyon olan Türkiye'yi golleriyle zirveye taşıyan Malik Karaahmet ise şu an TFF 3'üncü Lig'de forma giyiyor. O yıl şu an Hoffenheim'da oynayan Ozan Kabak, Beşiktaş'ın transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin gibi isimlerin formasını giydiği Türkiye U16 Milli Takımı, Ukrayna'yı 2-0, Haaland'ın oynadığı Norveç'i 2-1, Çek Cumhuriyeti'ni de 2-0 yenerek finale çıktı.

Türkiye, finalde de ABD'yi 3-1 yenerek şampiyon olurken, Haalandlı Norveç'e de gol atan Malik Karaahmet, 3 golle turnuvanın gol kralı unvanını aldı. O dönem Eintracht Frankfurt altyapısında yer alıp 2018'de Galatasaray'a transfer olan Malik, birçok alt lig takımına kiralık gönderildikten sonra bu sezon başında 3 yıllığına Çorum FK'ya imza atarak kiralık olarak 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Çankaya FK'ya gönderildi. 2016'daki organizasyonda Haaland'ı sollayıp yıldız olan Malik, bu sezon 3'üncü Lig'de oynadığı 5 maçta skor üretemedi.

BİRÇOK YILDIZ VİTRİNE ÇIKTI
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1999 yılından beri U16 milli takımlar düzeyinde düzenlenen Ege Kupası'nda günümüzün birçok yıldızı forma giydi. Juventus'tan 2016 yılında Manchester United'a o dönem için tüm zamanların rekoru olan 120 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olup bu yıl İtalyan ekibine dönen, 2018'de Dünya Kupası'nı kaldıran Fransız milli futbolcu Paul Pogba, 2009 yılında Ege Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde 2021'de şampiyon olan Chelsea'nin yıldızlarından Christian Pulisic, uluslararası vitrine ilk kez Türkiye'de çıktı. Hırvat asıllı ABD'li futbolcu 2014'te Ege Kupası'nda oynadı. Anthony Martial, Divock Origi, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti, Thorgan Hazard gibi birçok futbolcu farklı yıllarda Ege Kupası'nda boy gösterdi.

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Erling Haaland'ın yolu İzmir'den geçti
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