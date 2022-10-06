Erling Haaland’ın yolu İzmir’den geçti

TÜRK GOL KRALI, ŞİMDİ 3. LİG'DE

Dünyaca ünlü yıldız Haaland'ın 1 gol atabildiği 2016 Ege Kupası'nda şampiyon olan Türkiye'yi golleriyle zirveye taşıyan Malik Karaahmet ise şu an TFF 3'üncü Lig'de forma giyiyor. O yıl şu an Hoffenheim'da oynayan Ozan Kabak, Beşiktaş'ın transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin gibi isimlerin formasını giydiği Türkiye U16 Milli Takımı, Ukrayna'yı 2-0, Haaland'ın oynadığı Norveç'i 2-1, Çek Cumhuriyeti'ni de 2-0 yenerek finale çıktı.

Türkiye, finalde de ABD'yi 3-1 yenerek şampiyon olurken, Haalandlı Norveç'e de gol atan Malik Karaahmet, 3 golle turnuvanın gol kralı unvanını aldı. O dönem Eintracht Frankfurt altyapısında yer alıp 2018'de Galatasaray'a transfer olan Malik, birçok alt lig takımına kiralık gönderildikten sonra bu sezon başında 3 yıllığına Çorum FK'ya imza atarak kiralık olarak 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Çankaya FK'ya gönderildi. 2016'daki organizasyonda Haaland'ı sollayıp yıldız olan Malik, bu sezon 3'üncü Lig'de oynadığı 5 maçta skor üretemedi.

BİRÇOK YILDIZ VİTRİNE ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1999 yılından beri U16 milli takımlar düzeyinde düzenlenen Ege Kupası'nda günümüzün birçok yıldızı forma giydi. Juventus'tan 2016 yılında Manchester United'a o dönem için tüm zamanların rekoru olan 120 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olup bu yıl İtalyan ekibine dönen, 2018'de Dünya Kupası'nı kaldıran Fransız milli futbolcu Paul Pogba, 2009 yılında Ege Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde 2021'de şampiyon olan Chelsea'nin yıldızlarından Christian Pulisic, uluslararası vitrine ilk kez Türkiye'de çıktı. Hırvat asıllı ABD'li futbolcu 2014'te Ege Kupası'nda oynadı. Anthony Martial, Divock Origi, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti, Thorgan Hazard gibi birçok futbolcu farklı yıllarda Ege Kupası'nda boy gösterdi.

