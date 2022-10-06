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Giriş Tarihi: 6.10.2022 11:32

Galatasaray'da Seferovic ve Mata gerçekleri

Galatasaray’da Seferovic ve Mata gerçekleri

Galatasaray'da Haris Seferovic’in 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için en az 20 maçta 11’de yer alması gerekiyor. 1+1 yıllık imza atan Juan Mata ise 2. yılda da takımda kalabilmesi için 20 resmi maçta 45 dakika ve üzerinde süre almak zorunda...

Kadrosunu sezon başında önemli yıldızlarla güçlendiren G.Saray özellikle Haris Seferoviç ve Juan Mata'nın kontratlarına opsiyon maddesi koyarken bu oyuncuların anlaşmalarındaki detaylar ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Seferovic'i Benfica'dan bir yıllığına 1 milyon Euro'ya kiralarken 2.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu için ise başarı maddesi koymuştu. Opsiyonun 20 resmi maçta oynaması halinde devreye gireceği bilinirken önemli bir detay gün yüzüne çıktı.

EN AZ 16 MAÇ DAHA GEREKLİ
Opsiyon maddesinin devreye girmesi için Seferovic'in ilk 11'de 20 resmi maça çıkması gerektiği öğrenildi. İlk 4 haftada 11'de yer alan Seferovic sonra formayı Gomis'e kaptırırken Kayseri maçıyla de Icardi'nin 11'de olması bekleniyor. Şu anda 2. hatta 3. golcü konumundaki yıldızın işi oldukça zor. Seferovic'in 2.5 milyon Euro'luk opsiyonunun devreye girmesi için 16 maçta daha rekabetini kazanıp 11'de olması gerek.

Transferin son günü Mertens'in alternatifi olarak alınan Juan Mata'nın durumu ise daha farklı. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Mata'nın opsiyon maddesi de 'hamle oyuncusu' olarak düşünülerek düzenlendi. İspanyol yıldızın, 20 resmi maçta 45 dakika ya da daha fazla süre alması halinde opsiyon maddesi devreye girecek. Adana Demir'e karşı 57. dakikada oyuna girdiği için bu maç opsiyon maddesinde geçerli görülmeyecek. (Hürriyet)

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Galatasaray'da Seferovic ve Mata gerçekleri
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