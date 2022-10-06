Haaland şov hız kesmiyor

Hafta sonunda Premier Lig'de Manchaster United'a 3 gol atıp İngiltere'de 8 haftada üç kez hat-trick yapmayı başaran ve rakorları parçalayan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde de gösterisini sürdürüyor. Manhester City, G Grubu'nda sahasında Kopenhag'ı 5-0 yenerken 22 yaşındaki oyuncu 2 gole imza attı. Ada ekibinin diğer sayıları Khotcholava (kk), Mahrez ve Alvarez'den geldi. City, 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Grubun diğer maçında Dormnud, Sevilla'yı 4-1 devirdi. H Grubu'nda ise PSG, Benfica ile 1-1 berabere kalırken, Fransız ekibinin golünü kaydeden Messi, Devler Ligi'nde 40 farklı takıma gol atan ilk oyuncu oldu.