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Giriş Tarihi: 6.10.2022

Haaland şov hız kesmiyor

Haaland şov hız kesmiyor
Hafta sonunda Premier Lig'de Manchaster United'a 3 gol atıp İngiltere'de 8 haftada üç kez hat-trick yapmayı başaran ve rakorları parçalayan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde de gösterisini sürdürüyor. Manhester City, G Grubu'nda sahasında Kopenhag'ı 5-0 yenerken 22 yaşındaki oyuncu 2 gole imza attı. Ada ekibinin diğer sayıları Khotcholava (kk), Mahrez ve Alvarez'den geldi. City, 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Grubun diğer maçında Dormnud, Sevilla'yı 4-1 devirdi. H Grubu'nda ise PSG, Benfica ile 1-1 berabere kalırken, Fransız ekibinin golünü kaydeden Messi, Devler Ligi'nde 40 farklı takıma gol atan ilk oyuncu oldu.

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Haaland şov hız kesmiyor
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