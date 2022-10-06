Sevilla Kulübü, teknik direktör Julen Lopetegui’nin görevine son verdi

2019 yılı haziran ayında Sevilla'nın başına geçen, Ocak 2021'de de sözleşmesini 3 yıl uzatan Lopetegui, bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde art arda alınan kötü sonuçların ardından koltuğunu kaybetti.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, Lopetegui'nin görevde olduğu ilk üç yılda hedefleri tutturduğu ve mükemmel bir iş çıkardığı ancak bu sezon alınan sonuçların onun bu başarılı çizgisinin altında kaldığını belirtti.

Kırmızı beyazlı takımda 121 lig, 15 Kral Kupası, 16 Avrupa Ligi, 17 Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Süper Kupa finaline çıkan Lopetegui'nin, Joaquin Caparros, Unai Emery, Manolo Cardo ve Ramon Encinas'ın ardından Sevilla tarihinde en fazla maça çıkan 5. teknik direktör olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca, 2019-2020 sezonunda kulüp tarihinin 6. UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandırması başta olmak üzere verdiği katkılardan dolayı İspanyol teknik adama teşekkür edildi.

GÜNDEMDE SAMPAOLI VAR

İspanyol basını, hafta başından bu yana verdiği haberlerde Lopetegui'nin gönderileceğini ve yerine Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli'nin getirileceğini ileri sürdü.

Son olarak geçen sezon Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını çalıştıran 62 yaşındaki Sampaoli'nin Sevilla'ya geldiği ve bugün imza atıp, takımın başında antrenmana çıkacağı iddia edildi.

LaLiga'nın geride kalan 7 haftasında sadece 5 puan toplayan Sevilla, 17. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ise 1 puanla 3. durumda bulunuyor.