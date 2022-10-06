Sivasspor, Konferans Ligi’nde Ballkani’yi ağırlıyor! (CANLI)

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetiyor.
Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 7'ye çıkartmak istiyor.
CANLI | SİVASSPOR 1-1&NBSP;BALLKANİ
GOL | 1' Ulvestad
GOL | 20' Thaqi
GOL | 31' Lumbardh Dellova
İLK 11'LER
DG Sivasspor Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Sabia, Gradel, Yatabare
Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerliahu, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.