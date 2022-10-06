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Giriş Tarihi: 6.10.2022 19:31 Son Güncelleme: 6.10.2022 20:25

Sivasspor, Konferans Ligi’nde Ballkani’yi ağırlıyor! (CANLI)

Sivasspor, Konferans Ligi’nde Ballkani’yi ağırlıyor! CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, bugün Ballkani’yi konuk ediyor. Saat 19.45’te başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetiyor.

Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 7'ye çıkartmak istiyor.

CANLI | SİVASSPOR 1-1&NBSP;BALLKANİ

GOL | 1' Ulvestad

GOL | 20' Thaqi

GOL | 31' Lumbardh Dellova

İLK 11'LER

DG Sivasspor Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Sabia, Gradel, Yatabare

Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerliahu, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.

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Sivasspor, Konferans Ligi’nde Ballkani’yi ağırlıyor! (CANLI)
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