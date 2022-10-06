Valerien Ismael, Dele Alli’den vazgeçmiyor

SALİH UÇAN VE MASUAKU KULÜBEYE

Bu nedenle Dele Alli'yi yine 11'de oynatmayı planlayan İsmael'in, Giresunspor karşısında Salih Uçan'ı ilk kez yedek soyundurması bekleniyor. Ligdeki sekiz maça da 11'de başlayan Salih'in yedek kulübesinde oturması halinde 3 yerliyi bulması gereken teknik heyet, bunu da sol bek pozisyonundaki tercihle halletmeyi hedefliyor. Arthur Masuaku'nun yerine Tayfur Bingöl'ü bekte görevlendirecek olan İsmael, böylelikle Ersin ve Tayyip Talha Sanuç ile birlikte yerli kuralını yerine getirmiş olacak.