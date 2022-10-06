Valerien Ismael, Dele Alli’den vazgeçmiyor

Beşiktaş'ta son üç maçta kaybedilen 7 puan keyifleri kaçırırken eleştiriler puan kayıplarından ziyade oyun özelinde yapılıyor. Fenerbahçe derbisinden istediği sonucu alamayan siyahbeyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael, Giresunspor deplasmanı için farklı denemelere başladı.
Fransız çalıştırıcı, derbide Gedson Fernandes'i kulübeye çekmiş yerine ise sakatlıktan dönen Dele Alli'ye görev vermişti. İsmael'in yeni planında ise iki oyuncuyu bir arada oynatmak var. 47 yaşındaki teknik adam, İngiliz oyuncunun kötü performansına rağmen oynayarak kendisini fiziksel açıdan açıdan yukarı çekeceğini düşünüyor.
SALİH UÇAN VE MASUAKU KULÜBEYE
Bu nedenle Dele Alli'yi yine 11'de oynatmayı planlayan İsmael'in, Giresunspor karşısında Salih Uçan'ı ilk kez yedek soyundurması bekleniyor. Ligdeki sekiz maça da 11'de başlayan Salih'in yedek kulübesinde oturması halinde 3 yerliyi bulması gereken teknik heyet, bunu da sol bek pozisyonundaki tercihle halletmeyi hedefliyor. Arthur Masuaku'nun yerine Tayfur Bingöl'ü bekte görevlendirecek olan İsmael, böylelikle Ersin ve Tayyip Talha Sanuç ile birlikte yerli kuralını yerine getirmiş olacak.
FATİH DOĞAN - SORUN DELE ALLI'DE DEĞİL ISMAEL'DE
Fenerbahçe maçında kötü olan Dele Alli değil, Valerien İsmael'di… İngiliz yıldızı, çıplak gözle izledim. Sakatlıktan yeni çıkmış bir futbolcu olarak Jesus'un iki 6 numaralı ve kompakt önde savunmasını aşmak için 13 kilometre koştu. Bu öz verili bir oyun. Oradaki problem taktik planındaydı. Futbolu iyi izleyenler, sıkıntının Dele Alli'den değil, ilk yarıda Fenerbahçe'nin savunma hattını öne kurması ve oyunu sıkıştırmasıyla topu savunma arkasına taşıyacak taktikleri, hamleleri yapamayan Valerien İsmael'den kaynaklandığını gördüler.
Beşiktaş, geleceğine ışık tutmak istiyorsa "45 dakikada bir takım 6 ofsayta nasıl düştü?" sorusuna cevap bulmalıdır. Problem; Dele Alli değil, bütün takıma kontrollü oynatan bir nevi korkuların esiri olan, Beşiktaş'ın büyüklüğünü idrak edememiş, iç sahada beraberliği bile başarısızlık olarak görmeyen teknik adamdadır. Giresunspor karşılaşmasında da saha içinde üretilemeyen taktiksel hamlelerden dolayı sıkıntılı geçeceği görülmektir.