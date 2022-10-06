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Giriş Tarihi: 6.10.2022

Zafere yürüyelim

UĞUR ÇEM
Zafere yürüyelim

Avrupa Ligi’nde F.Bahçe ve Trabzon; Konferans Ligi’nde Başakşehir ve Sivas gruplarında 3. maçları için sahne alıyor

Trabzonspor, H Grubu'nda Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. II. Louis Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadelenin başlama saati 19.45.
Fenerbahçe, B Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı sahasında konuk edecek. Ülker Stadı'nda dev taraftar desteğiyle oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak.
A Grubu'nda gol yemeden lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Letonya'nın Rigas Skola takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Skonto Stadı'ndaki müsabaka TSİ 22.00'de.
Ligde yaşadığı sıkıntılı süreci Avrupa'da telafi etmek isteyen D.G. Sivasspor, Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak. 19.45'teki maç Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BÜYÜK FIRSAT AYAĞIMIZA GELDİ
UEFA ülkeler sıralamasında 25.100 puanla 19'uncu basamakta bulunan Türkiye için bugün temsilcilerimizin oynayacağı maçlar büyük önem taşıyor. Sıralamada üzerimizde yer alan Hırvatistan (25.150), Danimarka (25.225) ve men edilen Rusya'yı (26.215) hanemize yazdıracağımız puanlarla geçme fırsatına sahibiz. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, bu akşam minimum 2 galibiyet-2 beraberlik ve daha iyi sonuçlar aldığı takdirde rakiplerini geride bırakacak ve 16'ncılığa çıkacağız. Önünde yer alacak Ukrayna'ya bir adım daha yaklaşacak Türkiye, bu sezonu en az 15'inci ve daha yukarıda bitirirse 2024-25 sezonunda Avrupa'ya 5 takım gönderebilecek. Geçtiğimiz yılı UEFA sıralamasında 20. tamamladığımız için 2023-24'te Avrupa'ya sadece 4 ekip yollayacağız.

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